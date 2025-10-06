Израиль атаковал военные лагеря спецназа "Хезболлах" в Ливане

В ЦАХАЛ отметили, что "эти военные лагеря использовались "Хезболлах" для подготовки террористов к совершению террористических атак против Армии обороны Израиля и Государства Израиль"

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 октября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении ударов по военным объектам сил специального назначения "Радван" военного крыла шиитского движения "Хезболлах" в районе Бекаа в Ливане.

"Армия обороны Израиля нанесла удары по нескольким объектам террористической организации "Хезболлах" в районе Бекаа. Среди атакованных целей были военные лагеря сил "Радван", в которых были замечены террористы "Хезболлах", - говорится в заявлении армейской пресс-службы.

В ведомстве отметили, что "эти военные лагеря использовались "Хезболлах" для подготовки террористов к совершению террористических атак против Армии обороны Израиля и Государства Израиль". "В рамках учений и тренировок, проводимых на этих военных объектах, террористы прошли боевые стрельбы и дополнительную подготовку по применению различных видов оружия", - продолжили в ведомстве.

ЦАХАЛ "продолжит действовать для устранения любой угрозы Государству Израиль", заверили в пресс-службе.