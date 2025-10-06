Грету Тунберг и еще 170 активистов флотилии "Сумуд" депортировали из Израиля

Их вывезли в Грецию и Словакию

Редакция сайта ТАСС

Грета Тунберг © AP Photo/ Emilio Morenatti

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 октября. /ТАСС/. 171 активист флотилии "Сумуд" (в переводе с арабского языка - стойкость, сопротивление), включая шведскую правозащитницу Грету Тунберг, депортированы 6 октября из Израиля в Грецию и Словакию. Об этом сообщило израильское министерство иностранных дел.

"171 провокатор из флотилии ХАМАС «Сумуд», включая Грету Тунберг, был депортирован сегодня из Израиля в Грецию и Словакию. Депортированные являются гражданами Греции, Италии, Франции, Ирландии, Швеции, Польши, Германии, Болгарии, Литвы, Австрии, Люксембурга, Финляндии, Дании, Словакии, Швейцарии, Норвегии, Великобритании, Сербии и США", - говорится в заявлении.

По данным гостелерадиокомпании Kan, Тунберг после высылки из Израиля вылетает из аэропорта Бен-Гурион в Афины.

В МИД Израиля отметили, что "все законные права участников этой пиар-акции [флотилии «Сумуд»] были полностью соблюдены". "Распространяемая ими ложь является частью их заранее спланированной кампании фейковых новостей", - заявили в ведомстве. В заявлении министерства указывается, что "единственный инцидент с применением насилия произошел, когда провокатор из флотилии «Сумуд» укусила женщину-медика тюрьмы «Кциот»". По данным Kan, после этого нападения полицией Израиля была арестована нападавшая - активистка из Испании Рейес Риго Сервиелла. Ее арест продлен до 8 октября, указывает гостелерадиокомпания.

Флотилия "Сумуд", состоявшая из более чем 40 принадлежащих разным странам судов, отправилась из Туниса в сторону Газы в середине сентября. Участники миссии утверждали, что ее задачей были прорыв блокады сектора и доставка в анклав гуманитарной помощи.

Израильские власти неоднократно заявляли, что считают действия активистов провокацией и не допустят приближения их судов к берегам Газы. В итоге флотилия была перехвачена кораблями ВМС Израиля, все активисты - более 400 человек - были задержаны и доставлены на израильский берег.