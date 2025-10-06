Израиль ликвидировал командира сил воздушной обороны "Хезболлах" в Ливане

Хасан Али Джамиль Атви "поддерживал связь с Ираном", где закупал оборудование

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 октября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации командира подразделения противовоздушной обороны военного крыла шиитского движения "Хезболлах" в Ливане.

"Армия обороны Израиля уничтожила в районе Набатия в Ливане ключевого террориста в подразделении воздушной обороны "Хезболлах" Хасана Али Джамиля Атви. Он руководил восстановлением и перевооружением подразделения воздушной обороны террористической организации и был важным источником оперативной информации", - говорится в заявлении армейской пресс-службе.

По утверждениям израильских военных, Атви "поддерживал связь с Ираном", где закупал оборудование. В пресс-службе указали, что его деятельность "представляла собой нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном" о прекращении огня, а его ликвидация "подрывает усилия "Хезболлах" по восстановлению военной мощи".