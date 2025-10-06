Экс-премьер Филат: ЦИК Молдавии на выборах был полностью подчинен партии Санду

По итогам выборов учрежденная Санду ПДС получает 55 мандатов в 101-местном парламенте - на 8 меньше, чем по итогам выборов 2021 года

КИШИНЕВ, 6 октября. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия Молдавии (ЦИК) в ходе прошедших выборов в парламент была полностью подчинена правящей Партии действия и солидарности (ПДС), которая остается у власти, получив 55 из 101 мандата. Об этом заявил бывший премьер Молдавии, лидер проевропейской Либерально-демократической партии Владимир Филат.

"Мы говорили о том, что Центральная избирательная комиссия, как правило, должна быть независимой, но в итоге мы скатываемся к абсурду. Теоретически и практически абсолютное большинство членов ЦИК делегировано партией, которая была у власти и продолжает оставаться у власти", - написал в своем телеграм-канале Филат, который дал старт политической карьере президента Молдавии Майи Санду, назначив ее министром в свой кабинет, а теперь жестко критикует, обвиняя в провальном управлении страной. Он подчеркнул, что итоги прошедших выборов не стали для него сюрпризом.

"Перед выборами я представил прогноз, если можно так выразиться, в анализе. Вероятно, единственной ошибкой был результат ПДС. Я написал, что у них будет хрупкое большинство, но они все равно получили большинство", - заявил Филат, отметив, что результат, как и ожидалось был достигнут за счет голосования молдавских трудовых мигрантов за рубежом, для которых было увеличено число участков с 234 до 301. "Власть ожидала не менее 400 тыс. избирателей, но к избирательным урнам вышла только 281 тыс., а ПДС получила 78% из них. Надо учитывать, что да, были и другие, кто набрал голоса, но в основном это правящая партия. Думаю, лучше обсудить период, предшествовавший выборам, поскольку результат был определен задолго до начала избирательной кампании", - уточнил Филат.

К этим выборам власти Молдавии увеличили число избирательных участков за рубежом, в основном в западных странах, куда была отправлена почти четверть избирательных бюллетеней - 864 тыс., тогда как для голосования внутри страны их было около 2,7 млн. В России, где проживают сотни тысяч молдаван, как и в прошлом году на президентских выборах, работали лишь два участка - в помещениях консульства и посольства Молдавии в Москве. На них проголосовали 4,1 тыс. человек. Также втрое было сокращено количество избирательных участков для русскоязычных молдаван, проживающих в Приднестровье. В течение дня доступ к участкам блокировался полицией сначала для проверок документов на дорогах, а затем из-за анонимных сообщений о минировании зданий. Оппозиция Молдавии обвинила власти в искусственном сокращении числа избирательных участков на территориях, где они не пользуются поддержкой, и увеличении в других местах.

По итогам выборов, которые огласил ЦИК, учрежденная Санду ПДС получает 55 мандатов в 101-местном парламенте - на 8 меньше, чем по итогам выборов 2021 года. Оппозиционный Патриотический блок получил 26 мандатов, блок проевропейских партий "Альтернатива" - 8, "Наша партия" и "Демократия дома" - по 6.