N12: израильская делегация прибыла в Египет для переговоров по Газе

По данным телеканала, речь пойдет об освобождении заложников и урегулировании ситуации

Редакция сайта ТАСС

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 октября. /ТАСС/. Израильская делегация прибыла 6 октября в город Шарм-эш-Шейх на Синайском полуострове в Египте для переговоров по освобождению заложников и урегулированию ситуации в секторе Газа. Об этом сообщил израильский телеканал N12.

5 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился направить делегацию в Египет для переговоров по Газе. Как сообщила тогда же канцелярия главы израильского правительства, переговорную группу должен возглавить министр стратегического планирования Рон Дермер. Вместе с тем, N12 не уточняет, прибыл ли он в Египет.

4 октября МИД Египта сообщил, что новый раунд непрямых переговоров между Израилем и палестинским движением ХАМАС пройдет 6 октября на территории арабской республики. В каком именно городе планировалось его проведение, не сообщалось. В тот же день египетский телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария" выступил с утверждением, что встречи планируются в Каире, однако панарабский канал Al Hadath предполагал, что переговоры могут состояться в Шарм-эш-Шейхе.

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" президента США, нацеленный на урегулирование в секторе Газа. Этот документ состоит из 20 пунктов. Он предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. Израиль объявил, что согласен с планом.

3 октября ХАМАС объявил о передаче посредникам своего ответа на предложение президента США по Газе. Радикалы выразили готовность освободить всех живых израильских заложников, удерживаемых в анклаве, и передать тела погибших. В то же время член политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук высказал сомнения в том, что все пленники могут быть освобождены в течение 72 часов, как того требует план Трампа, из-за текущих условий на местах. В ответ на это хозяин Белого дома заявил, что "не потерпит задержек, которые, как многие считают, неизбежны" и что ХАМАС, по его словам, необходимо действовать быстро, иначе "все будет потеряно".