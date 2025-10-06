Euractiv: ЕС теряет авторитет, оставляя Балканы ждать вступления в союз

По информации аналитиков портала, при таких условиях балканские страны укрепляют связи с Россией и Китаем

БРЮССЕЛЬ, 6 октября. /ТАСС/. Евросоюз медлит с принятием балканских стран в сообщество и теряет свое влияние в регионе, уступая место России и Китаю. С такой оценкой выступили американские аналитики Пабло Расмуссен и Роберт Бенсон в колонке для портала Euractiv.

"Шесть стран Западных Балкан по-прежнему находятся в зале ожидания членства в ЕС. Переговоры замедлились до поползновений, отягощенных усталостью от расширения [союза] в европейских столицах, опасениями по поводу иммиграции и страхами, что новые члены парализуют и без того громоздкий процесс принятия решений в блоке", - говорится в публикации.

Эксперты считают, что процесс интеграции Балкан в Евросоюз обернулся фарсом из-за самого механизма принятия новых членов по "главам", то есть определенным рубежам выполнения обязательств. По оценке аналитиков, лидеры балканских стран "закрывают главы", участвуют в саммитах с руководством ЕС и выступают с заявлениями, но "перспектива их полного членства все дальше отходит на второй план". "Каждое нарушенное обещание, каждое отложенное действие подрывает авторитет Евросоюза, посылая потенциальным членам сигнал о том, что реформы могут не оправдать ожиданий, а конкурентам - о том, что европейские обязательства можно спокойно игнорировать", - говорится в материале экспертов.

По оценке портала, переговоры о вступлении в ЕС Молдавии и Украины снова дали надежду Албании, Черногории и Северной Македонии. Согласно нынешним планам, Черногория и Албания должны войти в состав ЕС 2028 и 2030 году соответственно, однако сроки остаются подвижными. При этом в условиях, когда вступление в состав ЕС постоянно откладывается, балканские страны укрепляют связи с Россией и Китаем, указывает портал. Так, Сербия наращивает энергетическое партнерство с Россией и закупает системы наблюдения в Китае, а Черногория, будучи членом НАТО, углубляет свою финансовую зависимость от Китая из-за кредитов в рамках инициативы "Один пояс - один путь", тем самым якобы становясь китайским рычагом воздействия на альянс. Помимо этого, проблема членства в ЕС провоцирует "утечку мозгов" из региона, отмечают аналитики.

Официальный статус кандидатов на вступление в ЕС имеют Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория. Брюссель оказывает давление на Сербию, чтобы заставить ее согласиться на предоставление этого статуса непризнанному Косову, что фактически равнозначно официальному признанию независимости края. Северная Македония является кандидатом на вступление в ЕС с 2005 года, в 2009 году Сербия, в 2010 году Черногория также получили официальный статус стороны по переговорам, ведущим к вступлению в ЕС. Албания получила официальный статус кандидата на вступление в ЕС в июне 2014 года. Босния и Герцеговина является кандидатом на членство в ЕС с 15 декабря 2022 года.