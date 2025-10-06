Семьи израильских заложников считают Трампа достойным Нобелевской премии

Родственники удерживаемых в секторе Газа израильских заложников в письме в Норвежский нобелевский комитет указали, что с момента своей инаугурации президент США "принес свет в самые темные времена"

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 октября. /ТАСС/. Родственники удерживаемых в секторе Газа израильских заложников направили письмо в Норвежский нобелевский комитет с призывом сделать президента США Дональда Трампа лауреатом премии мира. Об этом сообщила общественная организация "Форум семей заложников и пропавших без вести", представляющая большинство родственников израильтян, похищенных радикалами 7 октября 2023 года.

"Мы настоятельно призываем вас (Норвежский нобелевский комитет - прим. ТАСС) вручить президенту Трампу Нобелевскую премию мира, поскольку он поклялся, что не успокоится и не остановится, пока каждый заложник не вернется домой. С момента своей инаугурации он принес нам свет в самые темные времена", - говорится в письме, текст которого приводит "Форум семей заложников и пропавших без вести".

"Прямо сейчас на повестке дня - всеобъемлющий план президента Трампа по освобождению всех оставшихся заложников и окончательному прекращению этой ужасной войны [в секторе Газа]. Впервые за несколько месяцев мы надеемся, что этот кошмар наконец-то закончится. Мы уверены, что он [Трамп] не успокоится, пока последний заложник не будет возвращен домой, пока война не закончится, и мир и процветание не будут восстановлены для народов Ближнего Востока", - добавили родственники израильских заложников.

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" президента США, нацеленный на урегулирование в секторе Газа. Этот документ состоит из 20 пунктов. Он предусматривает, в частности, прекращение огня при условии освобождения всех заложников, в также введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. Израиль объявил, что согласен с планом.

В июле 2025 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о номинировании им президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Нетаньяху тогда же указал, что высоко ценит усилия Трампа, направленные на "достижение мира и безопасности в мире и особенно на Ближнем Востоке".

Порядок присуждения премии

Премию мира, по решению Альфреда Нобеля, присуждает Норвежский нобелевский комитет, состоящий из пяти членов, назначаемых парламентом страны из числа общественных и политических деятелей (не обязательно норвежских). Процесс выдвижения кандидатур начинается в сентябре и заканчивается 31 января года, в котором присуждается премия. По правилам, имена номинантов не разглашают в течение 50 лет, однако нередко организации, выдвинувшие претендента, сами раскрывают информацию.

Лауреата Нобелевской премии мира за 2025 год назовут в Осло 10 октября.