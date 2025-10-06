Al-Ghad: ХАМАС настаивает на освобождении из тюрьмы шести палестинских деятелей

По информации телеканала, радикалы требуют, чтобы в списки заключенных, которые выйдут на свободу в обмен на израильских заложников, были включены, в том числе, один из лидеров движения ФАТХ Марван Баргути и генеральный секретарь Народного фронта освобождения Палестины Ахмед Саадат

КАИР, 6 октября. /ТАСС/. Движение ХАМАС продолжает настаивать на том, чтобы в рамках сделки с Израилем из тюрем были освобождены по меньшей мере шесть видных палестинских деятелей. С таким утверждением выступил египетский телеканал Al-Ghad.

По его информации, радикалы требуют, чтобы в списки заключенных, которые выйдут на свободу в обмен на израильских заложников, были включены, в том числе, один из лидеров движения ФАТХ Марван Баргути и генеральный секретарь Народного фронта освобождения Палестины (НФОП) Ахмед Саадат. В рамках переговоров, которые пройдут в понедельник вечером в египетском городе Шарм-эш-Шейх, ХАМАС планирует в первую очередь обсудить именно вопросы обмена и прекращения огня в секторе Газа.

Телеканал отметил, что представители движения до начала консультаций потребовали от египетских посредников надавить на Израиль и добиться от него гарантий невозобновления боевых действий в анклаве. Руководство ХАМАС также выразило опасения, что переговорный процесс может затянуться по вине израильского правительства.

Ранее близкое к радикалам палестинское агентство Maan проинформировало, что движение на переговорах в Шарм-эш-Шейхе потребует, чтобы израильские власти не имели возможности изменять списки палестинских заключенных в израильских тюрьмах, которые должны быть выпущены на свободу в обмен на заложников. Более того, отмечало Maan, ХАМАС хочет лишить Израиль права вето по наиболее одиозным заключенным, отбывающим длительные или пожизненные сроки.

3 октября ХАМАС передал посредникам ответ на план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа. Движение выразило готовность освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших. При этом член политбюро движения Муса Абу Марзук выразил сомнение в том, что все заложники могут быть освобождены в течение 72 часов. Трамп в ответ заявил, что "не потерпит задержек". По его словам, ХАМАС должен действовать быстро, иначе "все будет потеряно".