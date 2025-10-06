Самолет с участниками флотилии "Сумуд" прибыл в Афины

Среди них 27 граждан Греции и 134 граждан из 15 европейских стран

АФИНЫ, 6 октября. /ТАСС/. Самолет с 27 гражданами Греции и 134 другими европейцами из флотилии "Сумуд", которые были депортированы Израилем, приземлился в Афинах. Об этом говорится в сообщении МИД Греции.

"Под эгидой министерства иностранных дел и при координации посольства Греции в Тель-Авиве специальный рейс для возвращения на родину 27 граждан Греции, участвовавших в "Глобальной флотилии "Сумуд", благополучно прибыл в Афины. Вышеуказанный рейс также обеспечил перевозку 134 граждан из 15 европейских стран", - сообщили в МИД.

Ранее МИД Израиля сообщил, что 171 активист флотилии "Сумуд" (в переводе с арабского языка - стойкость, сопротивление), включая шведскую правозащитницу Грету Тунберг, депортированы 6 октября из Израиля в Грецию и Словакию.