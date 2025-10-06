Иллинойс подал иск на администрацию Трампа из-за планов по вводу войск в Чикаго

В заявлении также утверждается, что "незаконные действия администрации Трампа уже нанесли и наносят Иллинойсу серьезный и непоправимый вред"

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 6 октября. /ТАСС/. Власти штата Иллинойс подали иск, пытаясь заблокировать решение администрации президента США Дональда Трампа о развертывании войск Национальной гвардии на улицах Чикаго. Об этом сообщает телеканал NBC News.

В исковом заявлении, ответчиками по которому выступают Трамп и главы Пентагона и министерства внутренней безопасности, говорится: "Американский народ, независимо от того, где он проживает, не должен жить под угрозой оккупации со стороны Вооруженных сил Соединенных Штатов, особенно не просто потому, что руководство его города или штата впало в немилость президенту".

В иске также утверждается, что "незаконные действия администрации Трампа уже нанесли и наносят Иллинойсу серьезный и непоправимый вред".