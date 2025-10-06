Реклама на ТАСС
Мерц заявил президенту Израиля, что "в Германии не будет места антисемитизму"

Правительство ФРГ сделает все в его силах для того, чтобы евреи могли жить в Германии в безопасности
14:56

БЕРЛИН, 6 октября. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц провел телефонный разговор с президентом Израиля Ицхаком Герцогом и выразил ему соболезнования и солидарность в связи со второй годовщиной атаки боевиков ХАМАС на территорию еврейского государства. Об этом сообщил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус.

"Канцлер подчеркнул, что в Германии не может быть места антисемитизму. Правительство ФРГ, по его словам, сделает все в его силах для того, чтобы евреи могли жить в Германии в безопасности", - отметил Корнелиус. Мерц подчеркнул, что ФРГ будет отстаивать существование и безопасность Израиля. Это, как указал канцлер, "является, как и прежде, сущностью германо-израильских отношений и выражением непреходящей исторической ответственности [Германии]".

Мерц также выразил надежду на то, что "в ближайшие дни" удастся освободить заложников, остающихся у ХАМАС, и добиться перемирия в секторе Газа. "Спустя почти два года войны настало время прийти к миру", - подчеркнул канцлер, согласно заявлению Корнелиуса. Мерц указал на необходимость того, чтобы боевики ХАМАС сложили оружие.

Представитель кабмина также сообщил, что канцлер провел в понедельник встречу с руководителем Центрального совета евреев в Германии Йозефом Шустером. Они "обсудили меры по борьбе с антисемитизмом и укреплению еврейской жизни в Германии". Мерц "решительно приветствовал мирный план президента [США Дональда] Трампа по Газе", который, по его мнению, "предоставляет подлинный шанс на прекращение войны".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 250 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в анклаве с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных. 

