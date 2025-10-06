Израиль повысит уровень боеготовности на время праздника Суккот

Начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир распорядился обеспечить повышенную боеготовность ВВС при обороне и нападении во всех секторах с акцентом на сектор Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 октября. /ТАСС/. Начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир распорядился повысить уровень боевой готовности до самого высокого на время длящегося неделю праздника Суккот. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Начальник Генштаба приказал повысить уровень боевой готовности Армии обороны Израиля до самого высокого на время праздника Суккот", - говорится в заявлении.

"Мы находимся в постоянной готовности, готовы к обороне и наступлению на всех театрах военных действий. Мы продолжаем нашу миссию, чтобы дать возможность всему народу Израиля отпраздновать праздник Суккот в мире и безопасности", - заявил Замир, чьи высказывания распространила армейская пресс-служба. Кроме того, начальник Генштаба "подчеркнул важность всех районов границы и линии фронта, а также уязвимых точек" и приказал "обеспечить повышенную боеготовность ВВС при обороне и нападении во всех секторах с акцентом на сектор Газа", добавили в ведомстве.

Израильтяне с заходом солнца 6 октября начинают отмечать длящийся семь дней праздник Кущей - Суккот. Он посвящен памяти исхода евреев из Египта и странствий на пути к Земле обетованной, кроме того, это праздник благодарения, который отмечается в период окончания сельскохозяйственного года и сбора урожая.-