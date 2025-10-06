Нидерланды внесут €55 млн во Всемирный банк для программ поддержки Украины

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Нидерланды выделят Всемирному банку €55 млн на программы помощи Украине. Об этом сообщил исполняющий обязанности премьер-министра королевства Дик Схоф.

"Мы выделяем €55 млн Всемирному банку, <...> чтобы покрыть расходы на восстановление и реформы", - сказал он на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве. По словам Схофа, с 2022 года Нидерланды выделили на поддержку Украины €20,6 млрд, из них €13,6 млрд - на военную помощь.

Премьер также рассказал, что Украина и Нидерланды договорились о совместном производстве дронов. Однако не привел подробности.

В прошлом месяце в Минобороны Нидерландов сообщили, что ускорят поставки вооружений Украине, перенеся часть бюджета, выделенного на военную помощь Киеву, с 2026 года на текущий. При этом, по данным ведомства, с 2022 года на военные нужды Киева Нидерланды выделили около €13,6 млрд, из которых почти €8,7 млрд уже были реализованы к 31 августа 2025 года. Помимо этого, королевство участвует в обучении украинских военных. С 2022 года при поддержке Нидерландов подготовку прошли около 60 тыс. военнослужащих ВСУ. Нидерландские инструкторы также задействованы в программах подготовки в Германии и Румынии.