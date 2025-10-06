ЦАХАЛ заявил о предотвращении контрабанды оружия из Сирии в Израиль
Редакция сайта ТАСС
15:39
ТЕЛЬ-АВИВ, 6 октября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о предотвращении попытки контрабанды оружия из Сирии.
"Военнослужащие пресекли попытку контрабанды оружия с территории Сирии на территорию Израиля", - говорится в заявлении армейской пресс-службы.
В ведомстве добавили, что "солдаты задержали двух подозреваемых, пытавшихся доставить пять единиц огнестрельного оружия с территории Сирии на территорию Израиля".
"Подозреваемые и оружие были переданы израильской полиции для дальнейшего разбирательства", - продолжили военные.