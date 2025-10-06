Реклама на ТАСС
Назначенный главой Минобороны Франции Ле Мэр отказался от своей должности

Бывший французский министр экономики и финансов рассказал, что согласился на пост из "чувства долга"
16:07

ПАРИЖ, 6 октября. /ТАСС/. Бывший министр экономики и финансов, назначенный министром Вооруженных сил Франции, Брюно Ле Мэр сообщил, что отказался от своей должности после того как его назначение раскритиковала оппозиция и премьер-министр Себастьен Лекорню подал в отставку.

"Я констатирую, что мое решение вызывает у некоторых людей непонятную, ложную и несоразмерную реакцию", - написал министр в X, добавив, что согласился на пост из "чувства долга" и ради "служения Франции". "В свете таких обстоятельств я сегодня утром предложил президенту республики немедленно уйти из правительства и передать мои полномочия премьер-министру. Президент принял мое предложение", - добавил он. Ле Мэр выразил надежду на то, что его уход позволит разблокировать переговоры по новому правительству.

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню подал президенту республики Эмманюэлю Макрону прошение об отставке на фоне критики со стороны оппозиции на следующий день после оглашения обновленного состава правительства, в котором из 18 мандатов 13 достались представителям прошлого кабмина. Отдельной критики удостоилось решение назначить на пост министра вооруженных сил бывшего главу министерства экономики и финансов Брюно Ле Мэра, на которого многие возлагают вину за тяжелое положение в экономике страны, сложившееся к настоящему времени. Лидеры оппозиционных партий потребовали отставки правительства, а некоторые - роспуска парламента и отставки Макрона. 

