FT: Макрон язвительно раскритиковал идею фон дер Ляйен о создании "стены дронов"

Президент Франции счел эту инициативу обнадеживающей, но рискующей создать ложное впечатление полной защиты

ЛОНДОН, 6 октября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон язвительно высказался на саммите ЕС в Копенгагене об инициативе главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по созданию "стены дронов". Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

"Иногда я с опаской отношусь к слишком общим терминам. Существуют ли железные купола для европейцев или стены из дронов? Все гораздо сложнее и изощреннее", - приводит издание слова президента Франции.

Как отмечается в публикации, Макрон и другие лидеры ЕС посчитали, что идея фон дер Ляйен звучит обнадеживающе, но рискует создать ложное впечатление полной защиты, поэтому на саммите их реакция была "такой же холодной, как Балтийское море".

Ранее фон дер Ляйен заявила, что предложит немедленные меры по созданию "стены дронов" на восточном фланге Европы. Она также отметила, что ответ на якобы имевшие место вторжения в воздушное пространство стран ЕС будет "решительным и единым". Проект "стены дронов" является совместной инициативой Германии, Польши, Финляндии и стран Балтии, направленной на развертывание вдоль границы с Россией многослойной системы из средств мониторинга и автоматизированных систем защиты от беспилотников. Проект находится на стадии разработки и отбора прототипов.