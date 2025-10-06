Реклама на ТАСС
Глава ЕК просит оставить ей власть для "спасения миропорядка от России"

Урсула фон дер Ляйен заявила, что "глобальный миропорядок разлетается в щепки"
16:14

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

ПАРИЖ, 6 октября. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала депутатов Европарламент (ЕП) оставить ее у власти для защиты Европы и "разлетающегося в щепки" миропорядка, "основанного на правилах", от России. Об этом она заявила, выступая на сессии Европарламента в Страсбурге в защиту своей Еврокомиссии в преддверии предстоящего 9 октября голосования по двум вотумам недоверия ЕК, инициированным крайне правыми и крайне левыми депутатами.

"Глобальный миропорядок разлетается в щепки быстрее, чем мы могли бы ожидать!" - сказала она.

"В Европе звучит боевая тревога. <...> Европе угрожают с Востока. Европе грозят изнутри. А глобальный Юг пристально смотрит и оценивает, что мы сделаем дальше", - сказала фон дер Ляйен, евродепутатов, послав всему миру "сигнал единства", подразумевая под этим сохранение у власти в ЕС и ее Еврокомиссии. 

