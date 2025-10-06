Представителя Египта выдвинули на пост гендиректора ЮНЕСКО

Это египетский политик и профессор египтологии Халед аль-Анани

ПАРИЖ, 6 октября. /ТАСС/. Египетский политик и профессор египтологии Халед аль-Анани выдвинут исполнительным советом Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в качестве кандидата на пост ее генерального директора. Об этом сообщила пресс-служба ЮНЕСКО.

"По итогам голосования члены исполнительного совета ЮНЕСКО предложили Халеда аль-Анани (Египет) на должность генерального директора организации", - гласит коммюнике.

Окончательное утверждение его кандидатуры запланировано во время генеральной конференции ЮНЕСКО, в ходе которой 6 ноября будет организовано голосование с участием всех стран-членов. После избрания аль-Анани сменит на посту гендиректора француженку Одре Азуле, это произойдет "в середине ноября".