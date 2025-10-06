Трамп 9 октября примет в Белом доме Стубба

По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, в этот же день состоится заседание американского президентского кабинета

ВАШИНГТОН, 6 октября. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп 9 октября примет в Белом доме президента Финляндии Александера Стубба. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Также в четверг днем президент Трамп примет президента Финляндии Александера Стубба в Белом доме для проведения рабочей встречи", - сказала она. По словам Ливитт, в этот же день состоится заседание американского президентского кабинета.

Ливитт подтвердила, что 7 октября Трамп примет в Белом доме премьер-министра Канады Марка Карни.