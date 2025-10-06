Украина разместит в Дании свое военное производство

Украинский министр обороны Денис Шмыгаль уточнил, что соглашение между странами предусматривает создание совместных мощностей, обмен технологиями и привлечение финансирования ЕС для реализации общих проектов

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Украина подписала с Данией меморандум о размещении новых совместных военных производств на датской территории. Об этом сообщил украинский министр обороны Денис Шмыгаль.

"Украинские оборонные компании будут запускать новые совместные производственные проекты на территории Дании. Это предусмотрено меморандумом о взаимопонимании, который подписал сегодня вместе с датскими коллегами - министром обороны Троельсом Лундом Поульсеном, министром промышленности, бизнеса и финансовых дел Мортеном Бодсковом и министром иностранных дел Ларсом Лёкке Расмуссеном", - написал он в Telegram-канале.

Шмыгаль уточнил, что документ предусматривает создание совместных мощностей, обмен технологиями и привлечение финансирования ЕС для реализации общих проектов.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что в Дании начато строительство завода для совместного с Украиной производства ракет и дронов.

В начале августа Минобороны Дании сообщало, что правительство страны приняло решение выделить 580 млн крон ($89,65 млн) на закупку оружия у США для ВСУ, включая систему ПВО Patriot.