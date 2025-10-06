Белый дом: под "увольнениями" Трамп имел в виду отправленных в отпуск служащих

Речь идет о неоплачиваемых отпусках из-за приостановки работы правительства, указала пресс-секретарь Кэролайн Ливитт

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт © Дмитрий Кирсанов ТАСС

ВАШИНГТОН, 6 октября. /ТАСС/. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что, говоря об "увольнениях" федеральных служащих, президент США Дональд Трамп имел в виду работников, которые были отправлены в неоплачиваемый отпуск из-за приостановки работы правительства.

"Президент имел в виду сотни тысяч федеральных работников, которые были отправлены в неоплачиваемый отпуск в результате этого шатдауна, как здесь, в Белом доме, так и по всему федеральному правительству. Есть федеральные работники, которые сидят дома. Они не могут сейчас выйти на работу, потому что демократы решили закрыть правительство", - сказала Ливитт на брифинге.

Пресс-секретарь также отметила, что административно-бюджетное управление продолжает работать с ведомствами над планами возможных сокращений. "[Ведется работа] над тем, кого, к сожалению, придется уволить, если этот шатдаун продолжится", - заключила она.

Трамп ранее заявил, что увольнения госслужащих в условиях шатдауна в стране уже начались. Ливитт 2 октября сообщила, что вашингтонская администрация в условиях шатдауна уволит тысячи государственных служащих. Ранее директор Административно-бюджетного управления Белого дома Расселл Воут уведомил республиканцев в Палате представителей Конгресса о том, что администрация планирует уже в ближайшие несколько дней начать массовые увольнения и сокращения сотрудников федеральных ведомств из-за шатдауна. Вице-президент США Джей Ди Вэнс в свою очередь подтвердил, что Белый дом намерен воспользоваться шатдауном для дальнейшего сокращения американского госаппарата.

Федеральное правительство США частично приостановило работу в полночь 1 октября (07:00 мск) в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не могут договориться о ряде статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.