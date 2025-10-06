Уиткофф и Кушнер представляют США на технических переговорах в Каире

Переговоры в Каире являются частью усилий администрации президента США Дональда Трампа по достижению прекращения огня в секторе Газа

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 6 октября. /ТАСС/. Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф и старший советник Джаред Кушнер представляют Соединенные Штаты на технических переговорах по Ближнему Востоку в Египте. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Да, прямо сейчас в Египте проходят технические переговоры между специальным посланником Уиткоффом и господином Джаредом Кушнером, а также их соответствующими сторонами со всех сторон", - сказала Ливитт, отвечая на вопрос об ожиданиях Трампа от переговоров.

Переговоры в Каире являются частью усилий администрации Трампа по достижению прекращения огня в секторе Газа и освобождению заложников в рамках предложенного им мирного плана. По сообщениям СМИ, в них также принимают участие делегации из Израиля и ХАМАС.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова поддержать предложение американского лидера по урегулированию конфликта в секторе Газа, если оно приведет к созданию двух отдельных государств.