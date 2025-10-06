ТАСС: плану ЕК по присвоению активов РФ мешают ранее выданные кредиты G7 Киеву

Эта проблема является одной из причин, по которой Еврокомиссия пока не может представить официальные предложения по экспроприации российских активов странам ЕС

БРЮССЕЛЬ, 6 октября. /ТАСС/. Еврокомиссия столкнулась с системной проблемой, пытаясь подготовить план экспроприации активов России: она не знает, как отобрать активы РФ по так называемой схеме "репарационного кредита" и одновременно продолжать получать проценты от их реинвестирования, которые уже обещаны странам Группы семи (G7) за прошлые кредиты для Киева на сумму в $50 млрд на срок до 2040 года. Об этом заявил источник в Еврокомиссии в беседе с журналистами в Брюсселе.

"У нас пока нет решения этого вопроса", - заявил источник, отвечая на вопросы журналистов о том, как озвученную Еврокомиссией схему "репарационного кредита" можно увязать с продолжением обслуживания кредитной схемы G7 ERA (Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine) в размере $50 млрд, которая была утверждена в 2024 году под проценты от реинвестирования российских активов.

Он признал, что эта проблема является одной из причин, по которой Еврокомиссия пока не может представить официальные предложения по экспроприации российских активов странам ЕС.

Ранее представитель пресс-службы Еврокомиссии Ариана Подеста подтвердила на брифинге в Брюсселе, что ЕК пока не готова представить формальное предложение по экспроприации активов РФ странам ЕС.