На саммите ОТГ примут решение о формате сотрудничества с другими странами

Членами ОТГ могут быть только те страны, в которых государственными являются тюркские языки

АСТАНА, 6 октября. /ТАСС/. Саммит Организации тюркских государств (ОТГ), который состоится в Азербайджане 6-7 октября, планирует принять решение об учреждении формата "ОТГ плюс" для сотрудничества с государствами, которые не входят в организацию. Речь не идет о создании военных блоков, заявил генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев.

"Будет принято решение о расширении сотрудничества в рамках нашей организации. Будет формат OTS+ (Organization of Turkic States - прим. ТАСС), который позволит сотрудничать с третьими странами. Хочу сразу подчеркнуть - речь не идет о каких-то закрытых или военных блоках, как иногда пытаются интерпретировать некоторые журналисты. Это неправда", - сказал он в интервью казахстанскому агентству Казинформ.

Он напомнил, что членами ОТГ могут быть только те страны, в которых государственными являются тюркские языки. По словам генсека, вопросы безопасности были ключевой темой предыдущих саммитов и останутся важной темой на предстоящем. "Но на этот раз основной акцент все-таки будет сделан на экономику. Экономическая повестка включает транспорт, логистику, инфраструктурные связи - это стратегические направления для всех наших стран", - сказал Омуралиев.

12-й саммит ОТГ на тему "Региональный мир и безопасность" состоится в Габале в Азербайджане. Членами ОТГ являются Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция, Узбекистан.