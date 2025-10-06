Общественник из США заявил о необходимости принять предложение РФ по ДСНВ

С точки зрения Грега Мелло, "анализ, который использовался при подготовке Нового ДСНВ, сохраняет актуальность"

ВАШИНГТОН, 6 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты должны без дальнейшего промедления официально принять предложение России, касающееся двустороннего Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Такое мнение высказал ТАСС американский общественный деятель и представитель антивоенного и антиядерного движения Грег Мелло, который руководит Группой изучения Лос-Аламоса в штате Нью-Мексико.

"Предложение [президента РФ Владимира] Путина [фактически] продлить Новый ДСНВ на год представляет собой инициативу, которую можно и следует принять без дальнейшего промедления или анализа со стороны США", - убежден эксперт. ДСНВ, или СНВ-3, официально именуется в Соединенных Штатах Новым ДСНВ.

С точки зрения Мелло, "анализ, который использовался при подготовке Нового ДСНВ, сохраняет актуальность". "В интересах обеих сторон продлить договор (добровольно сохранять в силе его ограничения, как предлагает Москва - прим. ТАСС). [У США] нет необходимости впадать в "аналитический паралич", - отметил специалист.

По его словам, "в Соединенных Штатах раздаются голоса меньшинства, призывающие к увеличению количества боеголовок, развернутых на имеющихся ракетах". "Но планов или подлинных причин делать это не существует. Кроме того, нет ни причин, ни возможностей, по крайней мере в краткосрочной перспективе, увеличить число средств доставки", - сказал общественник.

Отвечая 5 октября на вопрос ТАСС, глава американской администрации Дональд Трамп назвал хорошей идеей предложение президента РФ еще год придерживаться количественных ограничений, предусмотренных ДСНВ. Путин сообщил 22 сентября на совещании с Советом безопасности России, что Москва по истечении в будущем феврале срока действия ДСНВ готова на протяжении еще одного года продолжать придерживаться количественных ограничений по документу. Однако, отметил он, эта мера жизнеспособна только при условии, что Вашингтон будет действовать аналогичным образом.

О договоре

ДСНВ был подписан в 2010 году. Путин объявил 21 февраля 2023 года, что Москва приостанавливает участие в соглашении, но не выходит из него. Глава государства подчеркнул, что российская сторона, прежде чем вернуться к обсуждению вопроса о продолжении работы в рамках договора, должна для себя понять, как в нем будут учитываться арсеналы не только США, но и других ядерных держав НАТО - Великобритании и Франции.

Согласно условиям соглашения, каждая из сторон сокращает свои стратегические наступательные вооружения таким образом, чтобы через семь лет после вступления документа в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1 550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ. Действие документа, рассчитанное на 10 лет, истекало 5 февраля 2021 года, однако он предполагает возможность продления по обоюдному согласию сторон. В феврале 2021 года Москва и Вашингтон продлили соглашение, которое власти РФ называли золотым стандартом в области разоружения, на максимально возможные пять лет.