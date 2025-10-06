TASR: партнерство в обороне будет в числе главных тем для Словакии и Украины

Братислава предоставит Киеву 14-й пакет военной помощи, сообщило агентство

Редакция сайта ТАСС

БРАТИСЛАВА, 6 октября. /ТАСС/. Сотрудничество в сфере обороны будет одной из главных тем на встрече кабминов Словакии и Украины в середине октября. Об этом сообщило информационное агентство TASR со ссылкой на словацкого министра обороны Роберта Калиняка.

О том, что тема сотрудничества в сфере обороны станет одной из основных на запланированных межправительственных консультациях, согласно Калиняку, договорились премьер-министр Словакии Роберт Фицо и Владимир Зеленский. Встречу кабминов словацкая сторона предлагает провести в городе Михаловце (восточная часть Словакии), расположенном у границы с Украиной.

Словакия, как проинформировало агентство, предоставит Украине 14-й пакет военной помощи. Соответствующий меморандум Калиняк подписал в Киеве с украинским коллегой Денисом Шмыгалем. Речь идет о инженерной технике и технике для разминирования территории. Братислава направит на Украину, в частности, пять машин для разминирования Bo ena.

Словацкий министр, слова которого привело агентство, заявил, что прибыл в Киев для переговоров со Шмыгалем, чтобы определить потенциальные проекты для расширения "уже и так достаточно комплексного оборонного сотрудничества".

Словакия с февраля 2022 года направила Украине 13 пакетов военной помощи на общую сумму €671 млн. Правительство Фицо, пришедшее к власти осенью 2023 года, в ноябре того же года отвергло предложенный прежним кабмином 14-й пакет военной помощи этой стране на сумму €40,3 млн. Словацкий новостной портал Pravda, комментируя выделение Братиславой очередного пакета помощи, отметил, что "после месяцев отказа от военной поддержки наступает изменение" этой позиции.