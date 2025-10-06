Сийярто напомнил Зеленскому, что без согласия Венгрии Украина не вступит в ЕС

Глава МИД Венгрии отметил, что республика выступает против присоединения Украины к объединению

Редакция сайта ТАСС

БУДАПЕШТ, 6 октября. /ТАСС/. Решение о приеме Украины в Евросоюз может быть принято только единогласно всеми членами сообщества, а Венгрия выступает против такого шага. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, отвечая на утверждение Владимира Зеленского, что Киев интегрируется в ЕС, несмотря на позицию Будапешта.

"Решение о том, какая страна готова к вступлению в Евросоюз и какая страна может присоединиться к ЕС, будет принимать не президент Украины, а сам Европейский союз, где для принятия таких решений требуется единогласие", - написал глава МИД в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Венгерский народ уже сделал свой выбор, и мы представляем волю венгерского народа в Брюсселе", - добавил Сийярто, имея в виду результаты состоявшегося в этом году в Венгрии референдума по вопросу о присоединении Украины к ЕС.

В плебисците приняли участие более 2 млн человек, из которых 95% высказались против поспешного приема Украины в Евросоюз. Сразу после этого венгерский премьер-министр Виктор Орбан 26 июня на саммите ЕС в Брюсселе заблокировал общее заявление в поддержку Украины, которое давало зеленый свет на начало переговоров о ее вступлении в сообщество.

Сийярто был вынужден в понедельник дать ответ Зеленскому, поскольку тот заявил, будто прием Украины в ЕС - лишь вопрос времени и это произойдет вне зависимости от мнения Орбана.