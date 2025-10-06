Трамп заявил, что принял решение по ракетам Tomahawk и Украине
Редакция сайта ТАСС
20:45
ВАШИНГТОН, 6 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заверил в контексте вопроса о возможности поставок крылатых ракет Tomahawk Киеву, что не стремится к дальнейшей эскалации конфликта на Украине.
"Я не добиваюсь эскалации", - подчеркнул он, отвечая на вопросы журналистов в Овальном кабинете Белого дома.
При этом американский лидер сообщил, что фактически принял решение по ракетам Tomahawk, однако не пояснил, в чем оно заключается.