Трамп заявил, что принял решение по ракетам Tomahawk и Украине

Президент США подчеркнул, что не стремится к эскалации конфликта

ВАШИНГТОН, 6 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заверил в контексте вопроса о возможности поставок крылатых ракет Tomahawk Киеву, что не стремится к дальнейшей эскалации конфликта на Украине.

"Я не добиваюсь эскалации", - подчеркнул он, отвечая на вопросы журналистов в Овальном кабинете Белого дома.

При этом американский лидер сообщил, что фактически принял решение по ракетам Tomahawk, однако не пояснил, в чем оно заключается.