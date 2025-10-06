Трамп заявил, что США и Бразилия рассчитывают укрепить торговые связи

Президент Соединенных Штатов также утвердительно ответил на вопрос о том, рассчитывает ли он посетить Бразилию

ВАШИНГТОН, 7 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что США и Бразилия рассчитывают укрепить торговые связи.

Состоявшийся 6 октября разговор с лидером Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой Трамп во время общения с журналистами в Белом доме назвал замечательным, а своего собеседника охарактеризовал как "хорошего человека". "Мы начнем вести бизнес", - добавил Трамп.

Президент США утвердительно ответил на вопрос о том, рассчитывает ли он посетить Бразилию, пояснив, что это может произойти "в тот или иной момент". "Он [Лула да Силва] также приедет сюда", - подчеркнул Трамп. Ранее в социальной сети Truth Social он отметил, что обсудил по телефону с лидером Бразилии вопросы двусторонней торговли и намерен вскоре встретиться с ним.

Как сообщила ранее пресс-служба бразильского правительства, Лула да Силва в разговоре с Трампом, который продолжался 30 минут, "призвал к отмене 40-процентной надбавки на бразильские товары и ограничительных мер, применяемых в отношении бразильских чиновников". Как уточнялось в заявлении, "президенты договорились о личной встрече в ближайшее время".

США ввели тарифы на бразильские товары в начале августа. На ряд статей бразильского импорта размер пошлин в США достигает 50%, к ним относятся в первую очередь кофейная и мясная продукция.