Орбан: Венгрия не обязана поддерживать вступление Украины в ЕС

Премьер-министр республики подчеркнул, что Киев не сможет заставить Будапешт изменить свою позицию при помощи шантажа

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © Olivier Hoslet, Pool Photo via AP

БУДАПЕШТ, 7 октября. /ТАСС/. Венгрия не обязана поддерживать вступление Украины в Евросоюз, и Киев не заставит Будапешт изменить свою позицию с помощью шантажа. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в связи с утверждениями Владимира Зеленского, будто Украина сможет присоединиться к ЕС, несмотря на возражения Будапешта.

"У Венгрии нет моральных обязательств поддерживать вступление Украины в ЕС. Ни одна страна никогда не добивалась вступления в Европейский союз путем шантажа, и на этот раз такого не произойдет", - написал глава правительства в Х.

Он напомнил, что решение о членстве в Евросоюзе должно приниматься участниками сообщества единогласно. "Венгерский народ принял решение. На референдуме подавляющее большинство граждан высказалось против приема Украины в ЕС. Если вы хотите изменить это, то кампания в СМИ, которую вы ведете против Венгрии, вероятно, не лучший способ завести друзей", - предупредил Орбан Зеленского.