CNN: минюст США втайне одобрил нанесение ударов по наркокартелям

Заключение даст президенту страны возможность применять силу в отношении картелей из-за угрозы, которую они представляют

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 7 октября. /ТАСС/. Министерство юстиции США составило юридическое заключение, которое оправдывает нанесение ударов по наркокартелям, сообщает телекомпания CNN со ссылкой на источники.

По ее сведениям, заключение засекречено, в документе указывается, что президент США имеет право применять силу в отношении картелей, так как они "представляют непосредственную угрозу для американцев". Помимо обоснования для проведения операций, в заключении содержится расширенный список картелей, в том числе и не признанных американскими властями террористическими организациями.

По мнению экспертов в области права, подобное заключение представляет собой значительное изменение, так как фактически разрешает президенту вести открытые боевые действия против определенных групп, определяя наркоторговцев в качестве комбатантов, и ликвидировать их без правовой проверки. Исторически связанные с наркоторговлей люди классифицировались как преступники с процессуальными правами.

В Пентагоне эксперты в области права сомневаются в законности решения Минюста, вместе с тем указывается, что данное заключение юристы Военного министерства США оспорить не могут.

Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США уже уничтожили в международных водах Карибского моря по меньшей мере четыре скоростные лодки с находившимися на них людьми, которые голословно обвинялись в перевозке наркотиков из Венесуэлы. В выступлении на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 23 сентября глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что вооруженные силы продолжат атаковать суда, якобы связанные с венесуэльскими наркокартелями во главе с президентом республики Николасом Мадуро. Американские СМИ сообщали, что США в ближайшие несколько недель могут начать наносить удары по объектам наркокартелей и на территории Венесуэлы.