Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
Нобелевская премия
Дело миллиардера Ибрагима Сулейманова
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ мире

Трамп назвал Грету Тунберг проказницей, переставшей защищать окружающую среду

Кроме того, президент США заявил, что активистка "злая и сумасшедшая"
Редакция сайта ТАСС
22:59

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 7 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал шведскую активистку Грету Тунберг проказницей, отметив, что она больше не занимается вопросами защиты окружающей среды.

"Она больше не занимается окружающей средой. Она проказница, у нее проблемы с управлением гневом. Думаю, ей стоит обратиться к врачу", - заявил Трамп 6 октября во время общения с журналистами в Белом доме. Таким образом он прокомментировал вопрос, касавшийся депортации Тунберг из Израиля, назвав при этом активистку "злой и сумасшедшей".

Ранее Министерство иностранных дел Израиля сообщило о депортации в Грецию и Словакию 171 активиста флотилии "Сумуд" (в переводе с арабского языка - стойкость, сопротивление), включая Тунберг. В МИД Израиля отметили, что "все законные права участников этой пиар-акции были полностью соблюдены".

Флотилия "Сумуд", состоявшая из более чем 40 принадлежащих разным странам судов, отправилась из Туниса в сторону Газы в середине сентября. Участники миссии утверждали, что ее задачей были прорыв блокады сектора и доставка в анклав гуманитарной помощи.

Израильские власти неоднократно заявляли, что считают действия активистов провокацией и не допустят приближения их судов к берегам Газы. В итоге флотилия была перехвачена кораблями ВМС Израиля, все активисты - более 400 человек - были задержаны и доставлены на израильский берег. 

СШАТрамп, ДональдТунберг, Грета