Трамп назвал Грету Тунберг проказницей, переставшей защищать окружающую среду

Кроме того, президент США заявил, что активистка "злая и сумасшедшая"

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 7 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал шведскую активистку Грету Тунберг проказницей, отметив, что она больше не занимается вопросами защиты окружающей среды.

"Она больше не занимается окружающей средой. Она проказница, у нее проблемы с управлением гневом. Думаю, ей стоит обратиться к врачу", - заявил Трамп 6 октября во время общения с журналистами в Белом доме. Таким образом он прокомментировал вопрос, касавшийся депортации Тунберг из Израиля, назвав при этом активистку "злой и сумасшедшей".

Ранее Министерство иностранных дел Израиля сообщило о депортации в Грецию и Словакию 171 активиста флотилии "Сумуд" (в переводе с арабского языка - стойкость, сопротивление), включая Тунберг. В МИД Израиля отметили, что "все законные права участников этой пиар-акции были полностью соблюдены".

Флотилия "Сумуд", состоявшая из более чем 40 принадлежащих разным странам судов, отправилась из Туниса в сторону Газы в середине сентября. Участники миссии утверждали, что ее задачей были прорыв блокады сектора и доставка в анклав гуманитарной помощи.

Израильские власти неоднократно заявляли, что считают действия активистов провокацией и не допустят приближения их судов к берегам Газы. В итоге флотилия была перехвачена кораблями ВМС Израиля, все активисты - более 400 человек - были задержаны и доставлены на израильский берег.