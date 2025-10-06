SANA: при обстреле курдами кварталов Алеппо погибли трое сирийских военных

Также из-за обстрела погиб один мирный житель

БЕЙРУТ, 7 октября. /ТАСС/. Трое военнослужащих и один мирный житель погибли, когда отряды курдской коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) открыли огонь по блокпостам, размещенным войсками переходного правительства вокруг районов Ашрафия и Шейх-Максуд на севере города Алеппо. Об этом сообщило агентство SANA.

Ранее приводились данные об одном убитом. Курдские ополченцы дали также несколько залпов из минометов по городским кварталам Бустан-эль-Баша, Мейдан и Сейф-эд-Давля, откуда были доставлены в больницы пострадавшие граждане.

Перед этим курды провели в Ашрафии и Шейх-Максуде массовые акции протеста, участники которых потребовали от властей немедленного снятия осады с курдских районов, где проживают 500 тыс. человек. Они обратились к СДС с призывом взять под защиту курдское население Алеппо.

6 октября Минобороны арабской республики обвинило курдов в том, что они превратили север Алеппо "в пристанище преступных элементов". Войска переходного правительства Сирии перекрыли все проезды в населенные курдами районы и возвели вокруг них земляные укрепления.

Губернатор провинции Алеппо Аззам аль-Гариб заявил, что власти "не стремятся к военной эскалации и оставляют дверь для диалога с курдами открытой". По его словам, воинские подкрепления были переброшены в административный центр в целях восстановления стабильности. Чиновник сообщил, что для выхода мирных жителей из опасных районов открыты пропускные пункты.

Обострение обстановки в Алеппо произошло на фоне усилившихся разногласий между сирийскими властями и СДС после того, как курды бойкотировали состоявшиеся 5 октября парламентские выборы.