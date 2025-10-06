Fox: прокуратура США прослушивала звонки сенаторов-республиканцев

По информации телеканала, экс-спецпрокурор США Джек Смит и его подчиненные смогли получить доступ к телефонным данным чиновников в 2023 году, когда пост президента занимал Джо Байден

НЬЮ-ЙОРК, 7 октября. /ТАСС/. Бывший спецпрокурор США Джек Смит, работавший по делу о штурме здания Конгресса в 2021 году, отслеживал личные переписки и звонки сенаторов-республиканцев. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на документ ФБР, попавший в его распоряжение.

"Мне стыдно стоять на Капитолийском холме и признаваться в том, что ФБР когда-то имело возможности и полномочия для отслеживания частных разговоров чиновников США в политических целях", - заявил в интервью Fox News заместитель директора ФБР Дэн Бонгино, сообщив, что подобного более не происходит.

По информации телеканала, Смит и его подчиненные смогли получить доступ к телефонным данным чиновников в 2023 году, когда пост президента США занимал Джо Байден.

В сентябре глава Белого дома Дональд Трамп обвинил сотрудников ФБР в подстрекательстве во время штурма Капитолия его сторонниками 6 января 2021 года.

6 января 2021 года сторонники Трампа, занимавшего на тот момент пост президента, ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в стране в ноябре 2020 года выборов главы государства. Победу на них одержал демократ Джо Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.