NYT: расходы Украины на вооружение могут быть связаны с коррупцией

Украинское агентство по оборонным закупкам обнаружило переплату в $129 млн

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 7 октября. /ТАСС/. Переплата в расходах Украины на оружие с 2024 по начало 2025 года может быть признаком коррупции в стране. Об этом сообщила газета New York Times со ссылкой на Независимую антикоррупционную комиссию Украины.

"Оправдание (озвученное агентством по по оборонным закупкам - прим. ТАСС) может быть правдой, но это может оказаться коррупцией", - заявила исполнительный директор комиссии Елена Трегуб.

Ранее государственный аудит Украинского агентства по оборонным закупкам обнаружил переплату за вооружение в размере $129 млн. По словам директора организации, более дешевые заявки на вооружение отклонялись, поскольку "могли не соответствовать требуемым стандартам качества, срокам поставки, условиям оплаты или другим существенным критериям".

В начале октября глава бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа отмечала, что Украина полностью исчерпала все собственные ресурсы для финансирования военных нужд.

Украина уже несколько лет составляет бюджет с рекордным дефицитом. В Киеве неоднократно признавали, что власти страны способны покрывать расходы только на военные нужды Украины, а все остальные сферы получают финансирование за счет зарубежной помощи. При этом большая часть средств выделяется Киеву Западом в виде кредитов, а не грантов. Как отмечал бывший украинский премьер-министр (2010-2014) Николай Азаров, без западного кредитования Украина перестанет существовать как государство.