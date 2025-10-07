Подполье: сопротивление способствует ударам ВС РФ по южным портам Украины

В пророссийском подполье подчеркнули, что в Одессе и Николаеве "ждут Россию"

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Работа Одесского и Николаевского пророссийского сопротивления способствует практически каждому удару ВС РФ по портовой инфраструктуре городов. Об этом ТАСС рассказали в пророссийском подполье.

"В Одессе и Николаеве подполье работает весьма активно. Практически каждый удар по портовой инфраструктуре - результат их работы. Скажем так: подпольщиков в этих городах намного больше, чем может показаться. Люди там, конечно, устали. Столько лет терпеть унижения от киевского режима, наблюдать, как в твоем городе уничтожают культуру, историю, язык. Далеко не про каждый город можно сказать, что Россию там ждут, но Одесса и Николаев - действительно русские города", - сказал собеседник агентства.

Ранее издание "Страна" сообщало, что в Одессе прохожие пришли на помощь мужчине, которого сотрудники военкомата пытались насильно посадить в машину и увезти в мобилизационный пункт.