WAFA: в секторе Газа за сутки погибли не менее 12 человек из-за ударов Израиля

По данным Минздрава анклава, с 7 октября 2023 года жертвами действий ЦАХАЛ в Газе стали 67 160 человек

ДУБАЙ, 7 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 12 человек были убиты за прошедшие 24 часа в результате непрекращающихся израильских ударов по сектору Газа. Такие данные привело палестинское агентство WAFA.

По его сведениям, четверо погибли в городе Газа, один человек - в центральной части палестинского анклава, еще семь - на юге.

Согласно опубликованной 6 октября Минздравом сектора сводке, с 7 октября 2023 года жертвами действий Израиля в Газе стали 67 160 человек, 169 679 получили ранения. При этом в ведомстве указали, что точное число убитых установить сложно, поскольку многие тела остаются под руинами зданий и бригады скорой помощи и службы гражданской обороны не имеют к ним доступа.

16 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале наступательной операции в городе Газа с целью окончательного разгрома радикального палестинского движения ХАМАС. Ранее израильская армия неоднократно предупреждала местное население о необходимости покинуть районы боевых действий, в том числе сбрасывая на город листовки. 1 октября министр обороны Исраэль Кац заявил, что все те, кто еще не выехал из Газы, будут считаться террористами.