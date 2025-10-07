В Австралии привлекут к ответственности авторов граффити в поддержку ХАМАС

Премьер-министр страны также призвал граждан воздержаться от любых акций в поддержку Палестины, назвав 7 октября "днем скорби, а не демонстраций"

СИДНЕЙ, 7 октября. /ТАСС/. Австралийские власти проведут расследование после появления в Мельбурне (штат Виктория) граффити, прославляющих радикальное палестинское движение ХАМАС. С таким заявлением выступил премьер-министр страны Энтони Альбанезе.

"Террористическая пропаганда, размещенная на рекламном щите в Мельбурне в годовщину убийств [в Израиле] 7 октября, вызывает отвращение. Виновные должны ответить по всей строгости закона. Федеральная полиция Австралии будет сотрудничать с полицией штата Виктория, чтобы привлечь их (авторов граффити - прим. ТАСС) к ответственности", - указал он.

Также глава правительства призвал сограждан отказаться от проведения любых акций в поддержку Палестины. "Это день для выражения скорби, а не для демонстраций", - отметил он.

Несколько граффити со словами Glory to Hamas ("Слава ХАМАС"), Oct 7, do it again ("7 октября, повтори") и Glory to the martyrs ("Слава мученикам") нанесли в ночь на 7 октября на здания в одном из центральных районов Мельбурна. Часть надписей, расположенных на нижних частях стен, властям города удалось закрасить до того, как местные жители увидели их по пути на работу, однако одна из них - "Слава ХАМАС" - была сделана на рекламном щите, закрепленном на крыше двухэтажного дома, и оперативно удалить ее муниципалитету не удалось. Позднее многочисленные фото этого граффити оказались в социальных сетях и СМИ, что стало поводом для критики в адрес австралийского правительства, не запретившего акции в поддержку Палестины.

В полиции штата Виктория заявили, что расследуют инцидент.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 250 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в палестинском анклаве с целью уничтожения военных и политических структур радикального движения и освобождения всех похищенных.