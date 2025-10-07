Представитель генсека: в Йемене хуситы задержали еще девять сотрудников ООН

Всемирная организация осуждает подобные действия и призывает мятежников освободить всех задержанных, отметил Стефан Дюжаррик

Редакция сайта ТАСС

ООН, 7 октября. /ТАСС/. Мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах", которое контролирует около трети территории страны, включая столицу Сану, задержали еще 9 сотрудников ООН, доведя их число до 53. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Совсем недавно де-факто власти в лице хуситов поместили под стражу еще 9 сотрудников ООН, доведя общее число произвольно задержанных с 2021 года работников ООН до 53", - говорится в его сообщении, распространенном пресс-службой всемирной организации.

Отмечается, что генсек ООН осуждает подобные действия мятежников и призывает к немедленному и безусловному освобождению задержанных.

С августа 2014 года в Йемене продолжается противостояние между правительственными силами и сторонниками движения "Ансар Аллах". В наиболее активную фазу оно перешло в марте 2015 года, когда к конфликту присоединилась коалиция во главе с Саудовской Аравией. Гражданская война в Йемене привела к беспрецедентной гуманитарной катастрофе. По данным ООН, более 24 млн йеменцев, или примерно 80% населения страны, нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 4 млн.