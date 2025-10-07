Эксперт Слезкин: разговоры о поставках Tomahawk Киеву - в основном блеф

Старший научный сотрудник и руководитель программы российских исследований в вашингтонском Центре имени Генри Стимсона считает, что президент США Дональд Трамп все еще сохраняет желание видеть потепление российско-американских отношений

ВАШИНГТОН, 7 октября. /ТАСС/. Заявления американского руководства о возможности поставок крылатых ракет Tomahawk ("Томагавк") Украине представляют собой в основном блеф. Такое мнение высказал ТАСС старший научный сотрудник и руководитель программы российских исследований в вашингтонском Центре имени Генри Стимсона Питер Слезкин.

Он убежден, что президент США Дональд Трамп все еще сохраняет желание видеть потепление российско-американских отношений, которое неоднократно декларировал на публике. "Администрация Трампа всегда желала сближения с Россией. Это не претерпело изменений. А разговор про "Томагавки" является в основном блефом", - полагает американский политолог.

"Однако конфликт на Украине должен быть урегулирован удовлетворительным образом, прежде чем двусторонние отношения [Москвы и Вашингтона] могут быть полностью нормализованы", - считает он.

Как утверждал 6 октября Трамп, комментируя вопрос о возможности поставок ракет Tomahawk Киеву, он не стремится к дальнейшей эскалации конфликта на Украине. При этом американский лидер сообщил, что фактически принял решение о возможности передачи ракет Tomahawk Киеву, но не пояснил, в чем оно заключается. "Думаю, я хочу знать, что они с ними сделают, - отметил Трамп, имея в виду то, как украинская сторона стала бы применять упомянутые боеприпасы. - Куда они их направят". "Думаю, мне придется спросить об этом. Я бы задал определенные вопросы", - добавил президент США.

Как предупредил президент РФ Владимир Путин 2 октября на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай", "применять "Томагавки" без прямого участия американских военнослужащих невозможно, это будет означать абсолютно новый, качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и Соединенными Штатами". 5 октября он подчеркнул, что возможное решение Вашингтона о поставках Киеву Tomahawk привело бы к разрушению позитивных тенденций в российско-американских отношениях.