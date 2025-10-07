Трамп заявил о прогрессе на переговорах с демократами по прекращению шатдауна

По словам президента США, демократы в Конгрессе должны немедленно принять законопроект о возобновлении работы правительства

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

НЬЮ-ЙОРК, 7 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил о прогрессе на переговорах с представителями Демократической партии по устранению разногласий для продолжения финансирования работы федерального правительства.

"Я думаю, у нас есть прогресс", - заявил Трамп, отвечая в понедельник на соответствующий вопрос в интервью телеканалу Newsmax. Ранее он разместил в Truth Social публикацию, в которой заявил, что "рад работать с демократами" по любым вопросам, включая расходы на здравоохранение, "но сначала они должны позволить правительству восстановить работу". По словам Трампа, демократы в Конгрессе должны принять соответствующий законопроект немедленно.

Ранее 6 октября Сенат Конгресса США в очередной раз отклонил два предложенных партиями законопроекта, каждый из которых позволил бы прекратить частичную приостановку работы федерального правительства (шатдаун) США. Она началась в полночь на 1 октября (07:00 мск) в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не могут договориться о ряде статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.

Согласно законодательству США, министерства и ведомства, отвечающие за обеспечение национальной безопасности и внешнеполитическую деятельность, продолжают работу в случае приостановки финансирования федерального правительства. Аналогичные требования предъявляются и к тем госслужащим, деятельность которых направлена на "защиту жизни и собственности". Те сотрудники госучреждений, которые вынуждены выходить на работу в подобных условиях, не получают жалование, однако оно обычно выплачивается им после того, как вопрос с поступлением средств урегулирован.

С 1977 года финансирование работы федерального правительства прерывалось в связи с разногласиями между администрацией и Конгрессом более 20 раз. Самый продолжительный период составил 35 дней - с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года (в первый президентский срок Трампа).