Глава правительства Китая посетит КНДР 9-11 октября

Премьер Госсовета КНР Ли Цян отправится в Северную Корею для участия в мероприятиях по случаю 80-й годовщины создания Трудовой партии

Редакция сайта ТАСС

ПЕКИН, 7 октября. /ТАСС/. Премьер Госсовета КНР Ли Цян посетит КНДР с официальным визитом 9-11 октября. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД КНР.

"По приглашению ЦК Трудовой партии Кореи и правительства КНДР член ПК Политбюро ЦК КПК, премьер Госсовета КНР Ли Цян с 9 по 11 октября возглавит делегацию КПК и китайского правительства для участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины создания Трудовой партии Кореи и совершит официальный дружественный визит в КНДР", - сообщили в ведомстве.

27-30 сентября в Китае с рабочим визитом находилась глава МИД КНДР Цой Сон Хи.