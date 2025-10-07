Трамп: экс-спецпрокурор США Смит расплачивается за плохую работу при Байдене

По словам президента США, бывший спецпрокурор страны "ужасным человеком" и "всегда заходил слишком далеко"

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

НЬЮ-ЙОРК, 7 октября. /ТАСС/. Бывший спецпрокурор США Джек Смит, работавший по делу о штурме здания Конгресса в 2021 году, в настоящее время расплачивается за свою плохую работу при администрации предыдущего президента Джо Байдена. Об этом заявил в интервью телеканалу Newsmax американский лидер Дональд Трамп, комментируя информацию о том, что Смит отслеживал личную переписку и звонки сенаторов-республиканцев.

"Я узнал об этом недавно, - сказал хозяин Белого дома. - Джек Смит был мерзким, плохим парнем, ужасным человеком, который всегда заходил слишком далеко. Он был жестоким и ужасным прокурором и теперь расплачивается за это".

Ранее телеканал Fox News со ссылкой на документ Федерального бюро расследований (ФБР), попавший в его распоряжение, сообщил, что Смит и его подчиненные смогли получить доступ к телефонным данным чиновников в 2023 году, когда вашингтонскую администрацию возглавлял Байден.

В минувшем сентябре Трамп обвинил сотрудников ФБР в подстрекательстве во время штурма Капитолия 6 января 2021 года его сторонниками, которые ворвались в здание, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года выборов главы государства. Победу на них одержал демократ Байден. Во время беспорядков внутри Конгресса полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.