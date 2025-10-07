Сопрезиденты Никарагуа поздравили Путина с днем рождения
Редакция сайта ТАСС
04:37
ГАВАНА, 7 октября. /ТАСС/. Сопрезиденты Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо поздравили главу российского государства Владимира Путина с днем рождения, пожелав ему здоровья и новых побед.
"Желаем вам здоровья, новых достижений, радости побед, которые ваши народ и правительство отстаивают во имя справедливости, правды и уважения всех прав", - говорится в послании властей республики, текст которого опубликовал местный портал El 19 digital.
Президент РФ отмечает 7 октября свое 73-летие.