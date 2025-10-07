Politico: политическая нестабильность во Франции ослабит ЕС

По данным издания, "экономика еврозоны и без того вызывает много опасений"

БРЮССЕЛЬ, 7 октября. /ТАСС/. Политическая нестабильность во Франции на фоне перестановок в правительстве может привести к ослаблению ЕС и ухудшению экономической ситуации в еврозоне. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники.

"Франция слишком велика, чтобы потерпеть крах, поэтому эта бесконечная нестабильность ставит под угрозу всю еврозону. <...> Сегодня это главная тема для разговоров", - сказал неназванный европейский дипломат. Другой чиновник из страны ЕС добавил, что "экономика еврозоны и без того вызывает много опасений".

В свою очередь в Брюсселе несколоько дипломатов считают, что президент Франции Эмманюэль Макрон выглядит "хромой уткой", чье влияние в ЕС ослабевает. Они отмечают, что бюджет ЕС было бы проще обсуждать, если бы Франция отправляла одного и того же министра финансов на переговоры. С другой стороны, досрочные выборы во Франции могут поставить под угрозу принятие долгосрочного бюджета ЕС, который должен быть согласован до всеобщих выборов в 2027 году. Французские оппозиционные силы, которые могут прийти к власти, могут сорвать дебаты по бюджету, подчеркнул европейский чиновник.

Помимо этого, политическая ситуация во Франции может ударить по проектам с участием Германии и Великобритании, таким как "коалиция желающих". Чиновник из страны еврозоны заявил, что "для ЕС нехорошо, когда одно из крупнейших государств-членов находится в смятении, особенно в нынешней ситуации с безопасностью" в сообществе.

Несколько французских чиновников отнеслись к отставке премьер-министра Франции Себастьена Лекорню спокойно. По их словам, несмотря на "сложность ситуации", в министерстве экономики страны все еще "есть пилот в кабине".

Лекорню подал Макрону прошение об отставке на фоне критики со стороны оппозиции на следующий день после оглашения обновленного состава правительства, в котором из 18 постов 13 достались представителям прошлого кабмина. Отдельной критики удостоилось решение назначить на пост министра вооруженных сил бывшего главу министерства экономики и финансов Брюно Ле Мэра, на которого многие возлагают вину за тяжелое положение в экономике страны, сложившееся к настоящему времени. Лидеры оппозиционных партий потребовали отставки правительства, а некоторые - роспуска парламента и отставки Макрона.