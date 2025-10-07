Жителей Вильнюса эвакуируют в ходе мобилизационных учений

Эвакуируемых перевезут в Каунас, Кедайняй, Кельме, Шяуляй и Укмерге. Там им будет организовано питание и имитирован медосмотр

ВИЛЬНЮС, 7 октября. /ТАСС/. Учебная эвакуация жителей Вильнюса проводится в Литве в ходе мобилизационных учений "Вичё скляутас". Об этом сообщил журналистам директор национального центра по управлению кризисами Вилмантас Виткаускас.

"Перед полуднем по стране включатся тревожные сирены. На мобильные телефоны жителей поступит сообщение с предупреждением об экстремальной ситуации и рекомендациями дальнейших действий, которые будут дублироваться по радио и телевидению", - сказал он.

Для отработки механизма эвакуации сформированы команды волонтеров. Будут открыты эвакуационные пункты. Из четырех административных единиц столицы эвакуируемые предоставленным властями транспортом будут перевезены в города Каунас, Кедайняй, Кельме, Шяуляй и Укмерге. Там им будет организовано питание, имитирован медицинский осмотр.

Учениями также затронут учебные заведения. Школьников и воспитанников детсадов намечено перевезти в другие помещения.

Как отметил Виткаускас, целью учений "Вичё скляустас". которые продлятся до 11 октября, является оценка состояния мобилизационной системы, проверка готовности государственных структур к действиям в резко меняющейся обстановке.