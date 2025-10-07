Додон поздравил Путина с днем рождения

Граждане Молдавии видят в России надежного партнера и союзника, отметил экс-президент республики

КИШИНЕВ, 7 октября. /ТАСС/. Большинство граждан Молдавии видит в России надежного партнера и союзника, а общие ценности послужат надежным фундаментом для восстановления и расширения двусторонних отношений. Об этом заявил экс-президент, председатель Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон в связи с днем рождения президента РФ Владимира Путина.

"Несмотря на сложные политические обстоятельства и текущую недружественную политику, проводимую нынешними властями Молдовы, большинство наших граждан по-прежнему видят в Российской Федерации стратегического партнера, надежного союзника и друга. Наши страны объединяют важные исторические события, общие духовно-нравственные ценности. Уверен, что эти основы послужат надежным фундаментом для восстановления и расширения двусторонних отношений", - написал Додон в своем Telegram-канале.

Взаимопонимание между Молдавией и Россией стало ухудшаться после прихода к власти в Молдавии проевропейских сил в 2021 году. В 2023 году из страны были высланы десятки российских дипломатов. Со стороны России последовали ответные меры. При этом в Москве заявили о настрое на дружеские отношения, призвав Кишинев также прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию двусторонних связей.