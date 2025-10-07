CNBC: кадровые проблемы вызвали массовые задержки рейсов в аэропортах США

Это происходит на фоне шатдауна, уточняет телеканал

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 7 октября. /ТАСС/. Рейсы в крупных аэропортах США вылетали с задержками 6 октября вечером из-за кадровых проблем на фоне приостановки работы федерального правительства (шатдауна). Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США.

Подобная ситуация наблюдалась после объявления министра транспорта Шона Даффи об увеличении числа авиадиспетчеров, берущих больничные после приостановки работы правительства. Около 13 тыс. авиадиспетчеров и порядка 50 тыс. сотрудников Управления транспортной безопасности США все же должны выйти на работу во время шатдауна. Им сейчас не выплачивают зарплату, указывает CNBC.

Согласно информации телеканала, ситуация повлияла на воздушные гавани в городах Ньюарк, Финикс, Денвер, Лас-Вегас. По данным портала FlightAware, в понедельник в США было задержано более 4 000 рейсов.

Федеральное правительство США частично приостановило работу в полночь 1 октября (07:00 мск) в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не могут договориться о ряде статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.