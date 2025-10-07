ТАСС: над Бейрутом заметили израильский дрон-разведчик

В южных и восточных районах БПЛА регулярно наносят удары по базам и военным объектам "Хезболлах"

Редакция сайта ТАСС

БЕЙРУТ, 7 октября. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат израильских ВВС барражирует с раннего утра над ливанской столицей и ее южными окраинами, которые служат оплотом шиитского движения "Хезболлах". Об этом сообщил корреспонденту ТАСС источник в службе гражданской обороны.

"Неприятельский дрон совершает полеты на низкой высоте с целью сбора разведданных, гул его мотора отчетливо слышен в небе над густонаселенными кварталами Бейрута, что вызывает беспокойство граждан", - указал собеседник.

По его словам, последние дни израильские беспилотники все чаще вторгаются в воздушное пространство ливанской столицы. В южных и восточных районах страны они регулярно наносят удары по базам и военным объектам "Хезболлах".

27 ноября 2024 года при посредничестве США и Франции было заключено соглашение о прекращении огня после активного периода военных действий между Израилем и отрядами "Хезболлах", который продолжался 66 дней. По данным Минздрава республики, всего в результате израильских атак в Ливане с октября 2023 года погибли 4 047 человек и 16 638 получили ранения.