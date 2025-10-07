Экс-премьер Франции Филипп призвал Макрона провести досрочные выборы президента

Эдуар Филипп при этом отметил, что не выступает за немедленную отставку Эмманюэля Макрона

ПАРИЖ, 7 октября. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Франции Эдуар Филипп, занимавший этот пост в 2017-2020 годах, призвал президента Франции Эмманюэля Макрона провести досрочные выборы главы государства.

"Именно президент республики должен найти решение. Я не выступаю за его немедленную отставку, но считаю, что он должен проявить инициативу. Он поступил бы достойно, если бы назначил премьер-министра, чья задача заключалась бы в том, чтобы подготовить бюджет, а затем провести досрочные президентские выборы", - сказал в эфире радиостанции RTL Филипп, который является лидером центристской партии "Горизонты", входящей в одну коалицию с президентским "Ренессансом".

С экс-премьером не согласен министр внутренних дел и председатель правой партии "Республиканцы" Брюно Ретайо, который в эфире телеканала CNews заявил, что уход Макрона создаст прецедент, негативно сказавшись на будущих президентах, которые в аналогичных условиях подвергались бы давлению и сталкивались бы с требованиями отставки.

Ранее французские СМИ опубликовали результаты нескольких опросов общественного мнения, большинство участников которых выступают за то, чтобы Макрон досрочно сложил с себя полномочия президента из-за глубокого политического кризиса в стране.

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню подал Макрону прошение об отставке на фоне критики со стороны оппозиции на следующий день после оглашения обновленного состава правительства, в котором 13 из 18 мандатов представителям предыдущего кабмина. В понедельник вечером Елисейский дворец сообщил, что Макрон поручил Лекорню провести до среды новые переговоры со всеми политическими силами, "чтобы определить платформу для действий и ради стабильности страны". В случае провала этих переговоров он пообещал "взять на себя ответственность" за дальнейшие решения, о чем сообщили СМИ со ссылкой на окружение французского лидера.